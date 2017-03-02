Глава Рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Пронском районе

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов совершает первую поездку в районы области. Вместе с ним в район приехали Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров и советник врио губернатора Олег Ковалев.

Напомним, посещения муниципалитетов области Николай Любимов проанонсировал на прошлой неделе в своем первом кратком интервью региональным журналистам. Тогда он уточнил, что поездки стартуют уже в начале марта.

В Пронском районе глава региона посещает новую школу в поселке Октябрьский. Ее строительство было начато в 2015 году и на данный момент завершено. Новое школьное здание – на 250 мест.

Возведение его велось главным образом на федеральные деньги – 187 миллионов рублей были выделены региону по федеральной программе строительства школ. Софинансирование со стороны области составило более 10,4 миллиона рублей, со стороны муниципалитета – 4,5 миллиона.

Школа в Октябрьском объединена с детским садом. Предполагается, что в следующем учебном году в это образовательное учреждение пойдут 152 школьника и 51 дошкольник. Дополнительно планируется открытие ясельной группы для 11 малышей.

Сегодня в новой школе прошла первая линейка и первый урок – «Моя родина – село Октябрьское».