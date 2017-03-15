Уровень воды в Оке в Рязани повысился на 25 сантиметров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, за сутки в черте города Рязани в Оке уровень воды повысился на 25 сантиметров. Он составляет 206 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Отмечается редкий ледоход.

В районе населенного пункта Половское Спасского района вода в Оке повысилась на 5 сантиметров и достигла отметки 476 сантиметров.

В районе села Старая Рязань за сутки вода прибыла на 49 сантиметров, общий уровень составил 310 сантиметров. Наблюдаются подвижки льда и разводья.

В Касимове уровень воды в Оке повысился на 25 сантиметров, уровень составил 160 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 9 сантиметров, ее уровень составил 290 сантиметров. Лед потемнел, имеются закраины.

В Проне в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 27 сантиметров и составил 231 сантиметр.

На территории Рязанской области в настоящее время подтоплено 2 низководных моста в Скопинском и Старожиловском районах.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой