Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Константиново должно стать крупным туристическим центром»

Глава региона Николай Любимов провел совещание по теме сохранения и развития достопримечательного места «Есенинская Русь». Совещание состоялось в рамках рабочей поездки врио губернатора в Рыбновский район.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что родина поэта Сергея Есенина требует к себе особо бережного отношения.

Нам необходимо предпринять все возможное, чтобы это наследие сохранить. А в перспективе сделать Константиново крупным туристическим центром с комплексом всех современных услуг. Это место должно быть удобным и комфортным для всех, кто сюда приезжает, – сказал Николай Любимов.

Глава региона напомнил, что часть этой работы уже сделана, в чем он лично убедился, осмотрев экспозиции музея-заповедника.

Сегодня, как заявил врио губернатора, важно определить задачи на перспективу, наметить приоритеты по дальнейшему развитию достопримечательного места.

Эта работа будет вестись при активном взаимодействии с учеными, архитекторами, юристами, краеведами, общественниками, заверил всех собравшихся Николай Любимов.

В ходе совещания министр культуры и туризма региона Виталий Попов озвучил конкретные планы по развитию музея-заповедника. В их числе – воссоздание исторического облика усадьбы Лидии Кашиной, реставрация объектов на усадьбе родителей поэта.

Кроме того, Виталий Попов сообщил, что ведущие есениноведы России выступили с инициативой объявить 2020 год, когда поэту исполнится 125 лет, годом Есенина в России.