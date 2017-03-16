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Главная страница / Новости Рязани и области
15.03.2017, 10:42
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За сутки вода в Оке в черте Рязани прибыла на 19 сантиметров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, за сутки в черте города Рязани в Оке уровень воды повысился на 19 сантиметров и составил 225 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Напомним, вчера уровень в Оке поднялся на 25 сантиметров. Отмечается редкий ледоход.

В районе населенного пункта Половское Спасского района вода в Оке также повысилась на 8 сантиметров и достигла отметки 484 сантиметров.

В районе города Касимова уровень воды в Оке повысился на 26 сантиметров. Общий уровень составил 186 сантиметров, имеются разводья.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 9 сантиметров, ее уровень составил 299 сантиметров.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 239 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплено 2 низководных моста в Скопинском и Старожиловском районах.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

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