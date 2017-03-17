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Главная страница / Новости Рязани и области
16.03.2017, 10:00
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В Рязанской области подтоплена дорога вблизи сел Коростово и Заокское

Длина объездного пути 4 км

16 марта в результате подъема воды в Оке произошло подтопление низководного участка дороги вблизи населенных пунктов Коростово и Заокское Рязанского района. Об этом информирует сайт главного управления МЧС России по региону.

Уровень воды над полотном дороги составляет 15 сантиметров, длина подтопленного участка составляет 35 метров. Движение транспорта по дороге прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована силами ПЧ 21. Медицинское обслуживание населения осуществляется Рязанской ЦРБ.

Напомним, на сегодня в регионе подтоплено 2 низководных моста в Скопинском и Старожиловском районах.

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