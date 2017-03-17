За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 11 сантиметров

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 11 сантиметров и составил 236 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Напомним, вчера уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 19 см. Отмечается редкий ледоход.

У населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Ока также повысился на 9 сантиметров и достиг отметки 493 сантиметра.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 29 сантиметров и составил 215 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 8 сантиметров и составил 307 сантиметров, отмечаются разводья.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды опустился на 28 сантиметров и составил 211 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплено 2 низководных моста в Скопинском и Старожиловском районах и участок автодороги у сел Коростово и Заокское Рязанского района.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.