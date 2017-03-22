Глава рязанского региона Николай Любимов ознакомился с аграрным сектором Александро-Невского района

Во время сегодняшней рабочей поездки в район глава региона побывал в одном из ведущих сельхозпредприятий области - СПК « Мир». Это многоотраслевое хозяйство. В нем занимаются мясным и молочным животноводством, выращивают зерновые, масличные культуры и сахарную свеклу.

По словам руководителя СПК «Мир» Николая Игнатова, хозяйство почти на 100 процентов готово к предстоящей посевной кампании. В этом году здесь приступают к выращиванию сои.

Николай Любимов побывал на ферме, а также на комплексе по производству молока.