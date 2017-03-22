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22.03.2017, 16:53
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов ознакомился с аграрным сектором Александро-Невского района

Автор фото: Людмила Иванова | Глава рязанского региона Николай Любимов ознакомился с аграрным сектором Александро-Невского района
Фото: Людмила Иванова.

Во время сегодняшней рабочей поездки в район глава региона побывал в одном из ведущих сельхозпредприятий области - СПК « Мир». Это многоотраслевое хозяйство. В нем занимаются мясным и молочным животноводством, выращивают зерновые, масличные культуры и сахарную свеклу.

По словам руководителя СПК «Мир» Николая Игнатова, хозяйство почти на 100 процентов готово к предстоящей посевной кампании. В этом году здесь приступают к выращиванию сои.

Николай Любимов побывал на ферме, а также на комплексе по производству молока.

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