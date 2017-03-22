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22.03.2017, 19:47
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов пообещал содействовать в восстановлении и обустройстве мемориального комплекса М.Д. Скобелева

Автор фото: Людмила Иванова | Глава рязанского региона Николай Любимов пообещал содействовать в восстановлении и обустройстве мемориального комплекса М.Д. Скобелева
Фото: Людмила Иванова.

Восстановить и обустроить музей-усадьбу генерала М.Д. Скобелева – одна из приоритетных задач в работе региональной власти. Это мнение глава региона Николай Любимов высказал сегодня, делясь с журналистами впечатлениями по итогам поездки в Александро-Невский район. Он пообещал содействие со стороны региональной власти в восстановлении и обустройстве усадьбы.

Глава региона побывал в селе Заборово, где расположен музей-усадьба генерала М.Д. Скобелева, ознакомился с музейной экспозицией. В настоящее время этот мемориальный комплекс – объект культурного наследия регионального значения, здесь требуется провести масштабные работы для его дальнейшего сохранения и развития. По мнению главы региона, музей-усадьба в Заборово делает район привлекательным для туристов.

Николай Любимов оставил запись в гостевой книге музея: Великий полководец и патриот, любивший здешние места и упокоившийся здесь, заслуживает всенародного почитания. Замечательная земля! Желаю процветания музею и людям, которые хранят память о генерале Скобелеве.

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