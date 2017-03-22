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22.03.2017, 20:18
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Власть
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: привлекать инвесторов и создавать рабочие места – задачи и муниципальной, и региональной власти

Привлекательным для потенциальных инвесторов считает Николай Любимов Александро-Невский район. Это мнение глава региона высказал в ходе беседы с журналистами по итогам сегодняшней поездки в муниципальное образование.

Хорошее впечатление в целом производит район, подытожил свои впечатления Николай Любимов. В этом аграрном районе есть крепкие сельхозпредприятия, одно из которых – СПК «Мир». Развитие переработки сельхозпродукции, в первую очередь, сахарной свеклы, должно стать одним из главных и перспективных направлений развития экономики района, убежден Николай Любимов. В числе других преимуществ района он назвал его выгодное географическое положение, развитую логистику.

Здесь есть все для того, чтобы было комфортно жить. Теперь нужно сделать так, чтобы было больше мест, где можно работать, – подытожил глава региона Николай Любимов.

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