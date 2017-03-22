Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: привлекать инвесторов и создавать рабочие места – задачи и муниципальной, и региональной власти

Привлекательным для потенциальных инвесторов считает Николай Любимов Александро-Невский район. Это мнение глава региона высказал в ходе беседы с журналистами по итогам сегодняшней поездки в муниципальное образование.

Хорошее впечатление в целом производит район, подытожил свои впечатления Николай Любимов. В этом аграрном районе есть крепкие сельхозпредприятия, одно из которых – СПК «Мир». Развитие переработки сельхозпродукции, в первую очередь, сахарной свеклы, должно стать одним из главных и перспективных направлений развития экономики района, убежден Николай Любимов. В числе других преимуществ района он назвал его выгодное географическое положение, развитую логистику.