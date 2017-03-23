Глава рязанского региона Николай Любимов высоко оценил работу главы Александро-Невского района

В рамках своей вчерашней рабочей поездки в Александро-Невский район врио губернатора принял участие в расширенном заседании районной думы и заслушал отчет руководства муниципалитета об итогах работы за прошлый год. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов дал оценку работе главы района Владимира Оводкова и его команды.

Я оцениваю высоко, согласен с предложением одного из депутатов – твердая «четверка». Потому что «пятерку» вряд ли может кто-то поставить в нынешних экономических условиях. Владимир Федорович – очень крепкий хозяйственник. Его команда способна сделать большее. Оценка хорошая; эту оценку не только я предлагаю, ее предложили люди. А то, что люди оценивают хорошо деятельность главы и его команды, это факт, - сказал Николай Любимов.

В числе сильных сторон муниципальной власти Александро-Невского района глава региона назвал ее способность оказать содействие инвесторам в части предоставления земельных участков и подведения к ним всех коммуникаций.