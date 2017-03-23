Областная общественно-политическая газета
18:57 МСК
Четверг
23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
По ряду адресов в Рязани отключат подачу холодной воды Рязанский «Элекс-Фаворит» сыграет в Московской области с дублем «Дины» В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: привлекать инвесторов и создавать рабочие места – задачи и муниципальной, и региональной властиГлава рязанского региона Николай Любимов пообещал содействовать в восстановлении и обустройстве мемориального комплекса М.Д. Скобелева
Главная страница / Новости Рязани и области
23.03.2017, 15:04
Просмотров: 91
Власть
Версия для печати

Глава рязанского региона Николай Любимов высоко оценил работу главы Александро-Невского района

Автор фото: Александр Королев | Глава рязанского региона Николай Любимов высоко оценил работу главы Александро-Невского района
Фото: Александр Королев.

В рамках своей вчерашней рабочей поездки в Александро-Невский район врио губернатора принял участие в расширенном заседании районной думы и заслушал отчет руководства муниципалитета об итогах работы за прошлый год. Позже, отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов дал оценку работе главы района Владимира Оводкова и его команды.

Я оцениваю высоко, согласен с предложением одного из депутатов – твердая «четверка». Потому что «пятерку» вряд ли может кто-то поставить в нынешних экономических условиях. Владимир Федорович – очень крепкий хозяйственник. Его команда способна сделать большее. Оценка хорошая; эту оценку не только я предлагаю, ее предложили люди. А то, что люди оценивают хорошо деятельность главы и его команды, это факт, - сказал  Николай Любимов.

В числе сильных сторон муниципальной власти Александро-Невского района глава региона назвал ее способность оказать содействие инвесторам в части предоставления земельных участков и подведения к ним всех коммуникаций.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:06
Рязанские школьники встретили весну конкурсом птичьих домиков и хороводами
16:56
В Рязани светофоры чистят от зимней пыли и грязи
16:08
В Рязанской области полицейские задержали пьяного угонщика
15:57
Рязанские молодые мамы учились предпринимательству
15:47
Рязанский театр драмы принимает участие в федеральной акции «Театр.Go»
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы