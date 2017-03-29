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Главная страница / Новости Рязани и области / 29 марта 2017 года
29.03.2017, 12:31
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Власть
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В Рязани необходимо расширять пространство для жизни

Автор фото: Александр Королев | В Рязани необходимо расширять пространство для жизни
Фото: Александр Королев.

Врио губернатора Николай Любимов во время пресс-конференции сегодня заявил о том, что строительство в областном центре должно вестись в строгом соответствии с городской архитектурой. Также он отметил, что Рязани не хватает пространств для жизни – прогулочных зон, скверов и т.д. Это все будет создаваться, пообещал врио губернатора, но с учетом мнения местных жителей. Причем речь идет не только об официальных публичных слушаниях, но и о прямом неформальном общении с людьми.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 29 марта 2017 года
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