Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Качественно отремонтировать дороги в регионе – одна из главных задач»

Об этом глава региона Николай Любимов заявил сегодня на пресс-конференции с представителями региональных средств массовой информации.

Отвечая на вопрос журналистов о планах и перспективах дорожного ремонта в области, Николай Любимов подчеркнул, что в текущем году финансирование на ремонт и содержание автодорог по сравнению с 2016 годом не уменьшено и составит около 6 млрд. рублей. Подрядные организации, которые будут проводить ремонт, определятся уже в начале апреля. По словам главы региона, особое внимание будет уделено контролю за качеством ремонтных работ и применяемых материалов.

Нам важно, чтобы дороги делались из качественных материалов, – подчеркнул Николай Любимов. – У нас есть дорожная лаборатория, которая будет контролировать и проведение ремонта, и то, какие смеси и материалы использует подрядчик. Должен вестись постоянный мониторинг за ходом работ на всех участках, чтобы, в случае выявления нарушения, сразу заставлять подрядчиков его исправлять.

Он также призвал жителей региона сообщать о случаях некачественного ремонта, участвовать в общественном контроле. «Нам важна обратная связь», – сказал Николай Любимов. Глава региона также отметил, что применение современных материалов и технологий позволит значительно повысить срок службы и прочность дорожного полотна.

Для меня важно постепенно качественно отремонтировать дороги в регионе. Это одна из главных задач в моей работе, – подчеркнул Николай Любимов.

В ходе пресс-конференции был задан вопрос о продолжении строительства Северного обхода Рязани и развязок на участках федеральных трасс, проходящих по территории областного центра. По словам главы рязанского региона, строительство транспортной развязки на 189 км М-5 «Урал» (пересечение с автодорогой Калуга – Тула – Михайлов – Рязань) планируется завершить в ноябре 2018 г. По другому объекту – развязке на 199 км трассы М-5 (пересечение с автодорогой Рязань – Ряжск – Александро-Невский), в настоящее время идут переговоры с Росавтодором. «Со стороны Росавтодора было предложение о том, чтобы построить вместо развязки на пересечении М5 и Ряжского шоссе объездную дорогу, – сказал Николай Любимов. – Но мы понимаем, что это проект быстро реализовать нельзя, на это нужны огромные средства. Поэтому будем настаивать на строительстве развязки и просить поддержку из федерального бюджета». Глава региона также подчеркнул, что на встрече с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрием Прончатовым были достигнуты предварительные договоренности по проекту.

Говоря о строительстве II этапа Северного обхода Рязани, Николай Любимов отметил, что дорогу планируется пустить вдоль микрорайонов Канищево и Недостоево по пойме реки Оки и далее в обход с. Городище Рыбновского района с выходом на автодорогу М-5 «Урал». Сейчас мы приступаем к разработке проектной документации, параллельно будем искать финансирование. Проект реализовывать нужно, – сказал глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области