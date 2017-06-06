Благодаря гранту фермер из Рязанской области смог создать предприятие полного цикла

Первое малое хозяйство, которое журналисты посетили в ходе пресс-тура, организованного министерством сельского хозяйства и продовольствия области, стала семейная животноводческая ферма Дзюменко в деревне Мамоново Пронского района.

Журналистов встретил предприниматель Роман Дзюменко. Москвич, выпускник Тимирязевской академии, он решил создать свою ферму. Земли Пронского района подошли для целей Дзюменко, и он приобрел полуразрушенную овцеферму в деревне Мамоново.

Крестьянское (фермерское) хозяйство семьи Дзюменко специализируется на производстве мяса и молодняка домашней птицы. Они выращивают гусей, бройлеров, несушек, перепелов.

В 2016 году семья Дзюменко получила грант министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области на развитие в размере 7,619 миллиона рублей. Эти средства были направлены на приобретение 1000 голов племенного поголовья гусят, инкубационного оборудования, строительных материалов, оборудования для кормоцеха, отопительного котла для инкубатора, сельскохозяйственной техники, проведение реконструкции здания, ремонт крыши.

Это помогло расширить возможности производства. Раньше ферма закупала яйца и молодняк, а благодаря гранту смогла создать предприятие полного цикла. Теперь Дзюменко сами выращивают молодняк, заготавливают сено и корм, занимаются обработкой и первичной переработкой продукции.

По итогам 2016 года фермерским хозяйством произведено и реализовано на убой птицы в живом весе 7 тонн. Вся продукция реализуется в охлажденном виде по предварительным заказам местного населения, а также в торговых точках и на рынках Москвы.