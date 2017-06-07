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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В День семьи, любви и верности в Рязанском районе заложат камень для памятника святым Петру и Февронии

17:23 / Культура

Монумент появится в селе Ласкове, на родине супруги князя, рассказали на пресс-конференции министр культуры региона Виталий Попов и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева. «Люди давно просят, чтобы именно в этом месте появился памятник этой замечательной паре, и мы будем стараться это исполнить», – отметил Виталий Попов.

Церемония закладки камня состоится после праздничного молебна, который начнется в 10.00. У местных жителей и гостей будет возможность не только побывать на службе, но и поклониться частице мощей святых, которую привезут в честь торжества из Мурома. В дальнейшем, отметили в министерстве культуры, эскизы памятника знаменитой паре будут разрабатывать рязанские художники.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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