В День семьи, любви и верности в Рязанском районе заложат камень для памятника святым Петру и Февронии

Монумент появится в селе Ласкове, на родине супруги князя, рассказали на пресс-конференции министр культуры региона Виталий Попов и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева. «Люди давно просят, чтобы именно в этом месте появился памятник этой замечательной паре, и мы будем стараться это исполнить», – отметил Виталий Попов.

Церемония закладки камня состоится после праздничного молебна, который начнется в 10.00. У местных жителей и гостей будет возможность не только побывать на службе, но и поклониться частице мощей святых, которую привезут в честь торжества из Мурома. В дальнейшем, отметили в министерстве культуры, эскизы памятника знаменитой паре будут разрабатывать рязанские художники.