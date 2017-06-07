Лучшие семьи Рязанской области поощрят в День семьи, любви и верности

Награда «За любовь и верность» вручается в регионе уже девять лет. Об этом рассказали на пресс-конференции министр культуры региона Виталий Попов и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева. За эти годы были отмечены 460 семей. В этот раз почетного звания лучших удостоятся 11 рязанских семей и еще несколько десятков «ячеек общества» в районах, где пройдут местные торжества.

В областном центре церемония «Легендарная семья России» состоится в рамках праздника на Соборной площади и начнется в 17.00. Ведущие будут рассказывать истории родителей и детей, а сами семьи смогут их дополнить. После этого состоится награждение участников и концерт.