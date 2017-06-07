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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Лучшие семьи Рязанской области поощрят в День семьи, любви и верности

17:33 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Лучшие семьи Рязанской области поощрят в День семьи, любви и верности
Фото: Татьяна Клемешева.

Награда «За любовь и верность» вручается в регионе уже девять лет. Об этом рассказали на пресс-конференции министр культуры региона Виталий Попов и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева. За эти годы были отмечены 460 семей. В этот раз почетного звания лучших удостоятся 11 рязанских семей и еще несколько десятков «ячеек общества» в районах, где пройдут местные торжества.

В областном центре церемония «Легендарная семья России» состоится в рамках праздника на Соборной площади и начнется в 17.00. Ведущие будут рассказывать истории родителей и детей, а сами семьи смогут их дополнить. После этого состоится награждение участников и концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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