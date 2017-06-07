09:48 МСК
Четверг
06 / 07 / 2017
Выпуск № 123 (5410)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
143

В центре Рязани зарегистрируют брак 18 пар со всей области

17:26 / Общество

Торжественная регистрация состоится на главной сцене праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности. В течение дня на Соборной площади будут разворачиваться различные площадки для отдыха, просвещения и развлечения людей любого возраста. Об этом рассказали на пресс-конференции министр культуры региона Виталий Попов и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева.

Церемония начнется в 13.00 и откроет собой праздник на площади. Молодоженам вручат памятные подарки, а затем они смогут познакомиться с парами-юбилярами, которых также будут чествовать на сцене. В 14.00 все эти пары смогут присоединиться к праздничному балу на площади, а затем остаться на праздничный концерт. Всего же, по данным главного управления ЗАГС, 7 и 8 июля в области состоится регистрация брака 300 пар, из них более ста оформят отношения в Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанский медуниверситет сегодня выпустил более трех сотен врачей

Рязанцы помогли подопечным дома-интерната для престарелых

Выпускники кафедры «Химическая технология органических веществ» Рязанского радиоуниверситета получили дипломы

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
21:41
Рязанская область планирует принять участие в проекте «Учитель для России»
21:38
Информация по всем объектам строительства в Рязанской области будет размещена в открытом доступе в Интернете
21:35
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Люди должны знать, в каких аптеках нарушается законодательство»
20:02
Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов
19:10
Новый руководитель УФПС Рязанской области Петр Качан накануне профессионального праздника провел пресс-конференцию
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы