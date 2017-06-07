В центре Рязани зарегистрируют брак 18 пар со всей области

Торжественная регистрация состоится на главной сцене праздника, посвященного Дню семьи, любви и верности. В течение дня на Соборной площади будут разворачиваться различные площадки для отдыха, просвещения и развлечения людей любого возраста. Об этом рассказали на пресс-конференции министр культуры региона Виталий Попов и начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Васильева.

Церемония начнется в 13.00 и откроет собой праздник на площади. Молодоженам вручат памятные подарки, а затем они смогут познакомиться с парами-юбилярами, которых также будут чествовать на сцене. В 14.00 все эти пары смогут присоединиться к праздничному балу на площади, а затем остаться на праздничный концерт. Всего же, по данным главного управления ЗАГС, 7 и 8 июля в области состоится регистрация брака 300 пар, из них более ста оформят отношения в Рязани.