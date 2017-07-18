Леонид Якубович «обалдел» от фестиваля малины в Рязанской области

Всенародно известный телеведущий стал одним из почетных гостей ежегодного гастрономического праздника в селе Новоселки Рыбновского района. Свой визит Леонид Аркадьевич начал с общения с журналистами. «Я просто обалдел от такой красоты! – признался Якубович. – Я сам люблю и малину, и все летние ягоды. Подобные праздники очень нужны всем городам России, чтобы их посещали люди, чтобы там кипела жизнь».

Затем телеведущий отведал малиново-манный пудинг, приготовленный на главной сцене во время кулинарного мастер-класса. Вместе с ним лакомство попробовали временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов с супругой. Далее делегация отправилась осматривать развлекательные площадки и общаться с участниками торжества. Завершилась экскурсия визитом в Дом-музей братьев Пироговых и на настоящее подворье, хозяева которого много лет выращивают малину.