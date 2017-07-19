На празднике «Малина-2017» в Рязанской области Октябрина Ганичкина открыла садоводам секреты хорошего урожая

Кандидат сельскохозяйственных наук и известная телеведущая встретилась с любителями садоводства в саду дома-музея братьев Пироговых. Около двух часов Октябрина Алексеевна рассказывала, как добиться лучшего урожая на своем участке, и отвечала на вопросы слушателей. Особенно гостям понравилась история о гигантском огурце сорта «Настоящий мужик», который телеведущая однажды подарила на одном из ток-шоу В. Жириновскому. Участникам встречи Ганичкина посоветовала выращивать плоды только из приобретенных семян. «Если вы сажаете старые семена со своего же огорода, есть риск вовсе остаться без урожая. И смотрите на цену материала: совсем дешевые семена, как правило, очень старые», – предостерегла Октябрина Алексеевна.

Гастрономический фестиваль ежегодно проходит в селе Новоселки, где издревле выращивали малину для оптовой продажи. Для гостей всех возрастов работали площадки с мастер-классами в древнерусском стиле, народные развлечения, ярмарка сувениров ручной работы и «малиновый базар» со свежими ягодами с местных огородов. Все площадки, в том числе главную сцену, посетили временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов с супругой и телеведущий Леонид Якубович.