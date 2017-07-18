Гости фестиваля «Малина-2017» в Рязанской области угостились различными ягодами

«Малиновый базар» раскинулся в самом центре села Новоселки, где ежегодно проходит яркий и вкусный праздник. Свою продукцию прямо с огородов представили местные жители, а также сотрудники сельскохозяйственных предприятий. Из-за холодного лета урожаи малины были намного ниже, чем в прошлом году, но это компенсировалось другими ягодами: красной и черной смородиной, клубникой, земляникой, крыжовником. Отведать немного малины удалось всем участникам фестиваля, а некоторые и вовсе успели купить ягод на всю семью.

В 2017 году торжество вошло в десятку лучших летних гастрономических праздников России. В течение дня гости могли посетить различные мастер-классы, где взрослых и детей учили старинным ремеслам, посетить «малиновое подворье» и приобрести сувениры ручной работы. На главной сцене у Новоселковского сельского дома культуры выступали творческие коллективы региона, а также шеф-повара рязанских ресторанов, которые учили готовить блюда с малиной.

Участник телевизионного кулинарного шоу «МастерШеф. Дети» Андрей Сапий приготовил малиново-манный пудинг, который высоко оценили временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов с супругой и гость праздника, телеведущий Леонид Якубович. Далее почетные гости отправились осматривать праздничные площадки вместе с зампредом регионального правительства Еленой Буняшиной, председателем Рязанской областной Думы Аркадием Фоминым и другими чиновниками. Фестиваль малины завершился выбором обладателя лучшего «малинового» костюма и плетением большого малинового ковра.