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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Полицейские задержали двух злоумышленников, пытавшихся разграбить памятник рязанской архитектуры

10:34 / Общество
В отношении двух рязанцев, подозреваемых в хищении металлических изделий из пустующего дома, возбуждено уголовное дело

Злоумышленники вынесли предметы из печально известного здания бывшей Дашковской богадельни на улице Затинной. Накануне в полицию поступила информация о хищении имущества дома. По приезде стражи порядка задержали двух мужчин. По данным сайта УМВД России по области, 30-летний рязанец и его 28-летний приятель пытались украсть части металлической лестницы, два швеллера, радиатор и трубы отопления. Похищенное изъяли. Злоумышленникам грозят тюремные сроки до пяти лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Напомним, один из старейших памятников архитектуры Рязани, бывшее здание богадельни В. Дашкова, уже неоднократно пытались поджечь и разграбить после расселения жильцов. На данный момент за охрану памятника взялись члены волонтерского отряда «Шторм» совместно с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия области. Добровольцам требуется содействие, которое могут оказать все желающие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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