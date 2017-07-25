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Главная страница / Рязанские новости / 25 июля 2017 года
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Зоозащитники Рязани попросили горадминистрацию не возвращать сбежавшую обезьяну передвижному цирку

12:59 / Общество

По данным активистов, цирк «Тру-ля-ля» въехал в Рязанскую область без разрешения и сопроводительных документов, сотрудники халатно относились к животным, вследствие чего потеряли обезьяну. Работники цирка уехали и даже не участвовали в поисках животного, сообщили зоозащитники в своей группе ВКонтакте.

Напомним, обезьяна сбежала с территории передвижного цирка 21 июля и успела укусить женщину, которую госпитализировали в ОКБ. Животное искали более 70 человек, в том числе спасатели, работники «Городской службы по контролю за безнадзорными животными» и зоозащитники. Макаку Рому нашли вечером 22 июля. Зоозащитники отметили, что цирк пообещал жителям Рыбновского района, где проходили представления, вознаграждение за поимку обезьяны, чем подвергли людей опасности при возможном контакте со зверем.

По мнению зоозащитников, макака должна пройти всестороннее обследование, после чего может быть передана в реабилитационный центр за пределами Рязани. На данный момент шестилетний макака находится в Городской службе по контролю за безнадзорными животными.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 24 июля 2017 года
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