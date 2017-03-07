Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Первая полоса
Общество
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Большая ремонтная пора

Проведенная инвентаризация выявила 115 участков городских дорог, где необходима срочная починка
Автор фото: Владимир Проказников | Большая ремонтная пора
Фото: Владимир Проказников.

Как и когда в этом сезоне будут ремонтировать дороги областного центра? На этот актуальный, особенно в первые дни весны, вопрос ответила заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова на прошедшем брифинге.

В городском плане текущего и капитального ремонта дорог 2017 года – 31 участок общей площадью 350 тысяч квадратных метров и протяженностью около 40 километров. И это не окончательные цифры. Как пояснила Ольга Свинцова, часть проектной документации еще в работе, проходит экспертизу. Все дороги, требующие капитального ремонта и просто ремонта, распределены по двум спискам. В первый входит 17 дорожных участков, тех, где ремонтные работы должны пройти в первую очередь.

– В этом году большое внимание будет уделено комплексному подходу при выполнении дорожного ремонта, то есть обу­стройству современных средств обеспечения безопасности дорожного движения, особенно там, где есть четырех – и более полосное движение, например, на Первомайском проспекте, Куйбышевском шоссе, улице Большой, – сказала заместитель главы администрации Рязани.

На этих улицах вместе с новым дорожным покрытием в этом году будут установлены светофоры «Т7» (их применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов), искусственные неровности, сигнальная маркировка, светодиодные пешеходные переходы (в частности, такой будет обустроен на Первомайском проспекте), знаки на флуоресцентной пленке. Примечательно, что с целью сбережения зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог принято решение крепить дорожные знаки на кронштейнах.

Говоря о ремонтных планах этого года, Ольга Свинцова более подробно остановилась на тех объектах, где будет проведен капитальный ремонт и реконструкция. В частности, на улице Большой, между улицами Советской Армии и Тимакова будет расширена проезжая часть, построены тротуары и наружное освещение. Капитальный ремонт ждет проезд Шабулина. Здесь также расширят проезжую часть, полностью изменят схему дорожного движения – на проезде появятся два участка с круговым движением.

Серьезные преобразования ждут Куйбышевское шоссе. Проходящую под дорожным полотном теплотрассу вынесут наружу, шоссе будет оснащено всеми современными средствами безопасности.

Отдельно Ольга Свинцова остановилась на качестве смесей, которые будут применены на рязанских дорогах. На участках с интенсивным транспортным движением будет применяться высокопрочная смесь ЩМА, на других – горячий асфальтобетон с добавками, повышающими прочность и эксплуатационные свойства.

В этом году в областном центре продолжится дорожное строительство. Новую дорогу начнут возводить между Северной окружной и проездом Шабулина. Ее протяженность – 1,6 километра. Строительство будет осуществляться в два этапа и по новой технологии тощего бетона. В этом году будет произведено переустройство коммуникаций – водопровода, канализации, электросетей, газопровода, создано полотно дороги – земляная насыпь. В течение осени этого года и зимы 2018 года насыпь будет отстаиваться естественным путем, и уже в строительном сезоне будущего года начнутся работы по созданию твердого покрытия. Проект предусматривает создание двух тротуаров вдоль дороги, которые будут совмещены с велодорожками.

На все эти работы предусмотрено 620 миллионов рублей. На 17 первоочередных участков аукционная документация уже размещена на электронных площадках.

К выполнению строительно-монтажных работ мы планируем приступить, как только позволят погодные условия, ориентировочно с 15 апреля. Завершение ремонта будет проведено в период с 15 июня по 25 июля, – заверила Ольга Свинцова.

Кроме того, администрация областного центра надеется, что в результате проведенных аукционов удастся сэкономить бюджетные средства. Если это произойдет, то дополнительно будет проведен ремонт картами. В прошлом году подобные работы были проведены на 20 участках городских дорог.

Все вышеперечисленное – планы на ближайшую перспективу. Между тем к ямочному ремонту в Рязани уже приступили. Как только сошел снег, была проведена инвентаризация состояния дорожного полотна, составлен перечень дорог, покрытие которых необходимо привести в порядок в первую очередь. В этот список включено 115 участков, площадь ремонта – 6,5 тысячи квадратных метров.

– Обследование дорог в весенний период проводится ежедневно, ситуация на рязанских дорогах меняется тоже ежедневно. В своей работе мы пользуемся информацией портала «Исправим вместе», регионального отделения Общероссийского народного фронта, обращениями рязанцев, – сказала Ольга Свинцова.

В период до 15 мая ремонт будет проведен на площади около 25 тысяч квадратных метров. В настоящее время на улицах Рязани работает 8 подрядных организаций в составе 14 бригад. Среди них – муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города», ООО «Ремекс», ООО «Стройактив», ООО «Лидерстрой» и другие. При этом основной объем ямочного ремонта ляжет «на плечи» Дирекции благоустройства. Сейчас на базе предприятия создано 4 бригады, которые работают круглосуточно. Кроме того, на базе предприятия завершились работы по пуску собственного завода по выпуску горячего асфальтобетона, и с сегодняшнего дня завод начинает работать в полную силу.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
Вести районов
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