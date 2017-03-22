Глава рязанского региона Николай Любимов: «В Александро-Невском районе живут люди, которые любят свою землю и готовы работать»

Об этом врио губернатора заявил сегодня в беседе с журналистами по итогам рабочей поездки в район.

После знакомства с работой СПК «Мир» глава региона отправился в ЦРБ, где осмотрел детское отделение, кабинеты, где ведут прием узкие специалисты, а также терапевтическое и хирургическое отделения. Николай Любимов пообщался с двумя молодыми хирургами, которые недавно работают в этой больнице.

Глава региона отметил хороший уровень оснащения ЦРБ лечебным и диагностическим оборудованием, благоустроенную территорию этого лечебного учреждения. По словам Николая Любимова, система здравоохранения в районе производит хорошее впечатление, «людям есть, где лечиться».