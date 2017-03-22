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22.03.2017, 19:16
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «В Александро-Невском районе живут люди, которые любят свою землю и готовы работать»

Автор фото: Людмила Иванова. На фото: фото на память во время посещения Александро-Невской ЦРБ
Фото: Людмила Иванова.
На снимке: фото на память во время посещения Александро-Невской ЦРБ

Об этом врио губернатора заявил сегодня в беседе с журналистами по итогам рабочей поездки в район.

После знакомства с работой СПК «Мир» глава региона отправился в ЦРБ, где осмотрел детское отделение, кабинеты, где ведут прием узкие специалисты, а также терапевтическое и хирургическое отделения. Николай Любимов пообщался с двумя молодыми хирургами, которые недавно работают в этой больнице.

Глава региона отметил хороший уровень оснащения ЦРБ лечебным и диагностическим оборудованием, благоустроенную территорию этого лечебного учреждения. По словам Николая Любимова, система здравоохранения в районе производит хорошее впечатление, «людям есть, где лечиться».

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