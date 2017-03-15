Ремонт дорог, благоустройство и развитие ТОСов обсуждали во время встречи глава Рязанского региона Николай Любимов и главы сельских поселений районов

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в ходе состоявшейся сегодня в городе Рыбное встречи подчеркнул, что местное самоуправление – это самый близкий уровень власти к жителям конкретного населенного пункта. Именно поэтому приоритетом в работе глав сельских поселений должна стать поддержка инициатив граждан, вовлечение населения и общественных организаций в решение всех значимых для развития этих территорий вопросов, активизация работы общественных советов и общественного контроля. Николай Любимов отметил, что сейчас идет его активное знакомство с регионом, проходят встречи с профессиональными сообществами, на которых обсуждаются самые акутальные вопросы.

Жду также ваших предложений и инциатив, чтобы можно было вместе оценить перспективы, определить приоритетные задачи и направления работы для развития территорий, – сказал Николай Любимов, обращаясь к главам.

По словам Николая Любимова, в целом в регионе создан неплохой задел для привлечения желающих вложить капитал. Глава региона также отметил, что будет делать все возможное для получения помощи из федерального центра на инфраструктурные и социальные проекты, наиболее важные для жителей области. Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся благоустройства муниципальных образований, ремонта сельских дорог, поддержки и реализации местных инициатив граждан, исполнения бюджетных обязательств, развития ТОСов в муниципалитетах, системы органов местного самоуправления в целом.

Источник: сайт правительства Рязанской области