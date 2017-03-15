Большие возможности

Глава региона Николай Любимов оценил производственный и культурный потенциал Рыбновского района

Продолжается знакомство временно исполняющего обязанности губернатора области Николая Любимова с муниципалитетами. Вчера глава региона побывал в одном из наиболее динамично развивающихся районов области – Рыбновском. Николаю Любимову показали современный завод по производству крепежа «Бервел», животноводческий комплекс «Вакинское Агро». Также для главы региона провели большую экскурсию по музею-заповеднику Сергея Есенина в селе Константиново.

Животноводческий комплекс «Вакинское Агро» по праву считается гордостью Рыбновского района. Предприятие появилось на местных землях относительно недавно, в 2012 году, но уже успело войти в число крупнейших и передовых сельхозпредприятий региона. Уникальность комплекса состоит в том, что он включает в себя фермы, комбикормовый и молочный заводы. Используются самые современные технологии содержания животных. Процесс доения коров в «Вакинском Агро» полностью роботизирован, что обеспечивает 100-процентный контроль качества сырья. Здесь же молоко перерабатывают и получают полностью готовую к реализации продукцию. Николай Любимов высоко оценил увиденное и сказал, что для развития сельхозпроизводства сейчас наиболее благоприятные времена, ведь аграрии получают ощутимую государственную поддержку.

В музее-заповеднике села Константиново Николай Любимов, как он сам признался, побывал впервые и получил от этого массу положительных впечатлений. Но, помимо культурной программы с посещением музейных экспозиций, там состоялся обстоятельный деловой разговор о развитии как музея-заповедника в частности, так и достопримечательного места «Есенинская Русь» в целом. Впереди 125-летие поэта, которое будет отмечаться в 2020 году. Ведущие есениноведы страны уже выступили с инициативой объявить 2020 год годом Есенина в России. И серьезная подготовка к этой дате уже началась.

Выступая на прошедшем в рамках рабочей поездки совещании, Николай Любимов подчеркнул, что необходимо предпринять все возможное, чтобы сохранить есенинское наследие, а в перспективе сделать село Константиново крупным туристическим центром с комплексом всех современных услуг. Планируется, с одной стороны, развивать инфраструктурную составляющую (в виде гостиниц, точек общепита, благоустроенных территорий), чтобы сделать Константиново комфортным и удобным для всех, кто туда приезжает, а с другой стороны, постепенно возвращать родине поэта тот облик, который был при жизни Сергея Есенина. В ходе совещания министр культуры и туризма региона Виталий Попов озвучил конкретные планы по развитию музея-заповедника. В их числе – воссоздание исторического вида усадьбы Лидии Кашиной, реставрация объектов на усадьбе родителей поэта и многое другое.

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В завершение рабочей поездки в Рыбновский район состоялась встреча врио губернатора с главами сельских поселений Рязанской области. Речь шла о работе глав с местным населением, предстоящей посевной кампании, о том, в чем в первую очередь нуждаются жители рязанских сел и деревень.